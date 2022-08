E' il grande giorno del GP di Gran Bretagna. A Silverstone scatta dalla pole Zarco con la Ducati, davanti a Vinales e Miller. In seconda fila Quartararo, Bagnaia e l'eroe del sabato, Aleix Espargaró. Il GP di Gran Bretagna è in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Non ha conquistato la pole position, ma l’impresa del giorno l’ha fatta Aleix Espargaro. Il pilota dell’Aprilia nel corso della quarta sessione di prove libere è stato protagonista di una caduta paurosa. Sì è temuto il peggio, per il colpo in testa e alle caviglie, ma per fortuna non sono emerse fratture. Esattamente quello che serviva a Espargaro per decidere di tornare in pista per la qualifica a distanza di pochi minuti. Due tentativi per Aleix sono stati sufficienti per conquistare il sesto posto, un risultato davvero straordinario.

Questo non toglie il merito al poleman di giornata, Johann Zarco che ha infranto il record della pista, a dimostrazione del livello della competitività della MotoGP attuale. Secondo tempo per Maverick Vinales che dopo il podio ad Assen conferma la sua crescita con la nuova moto tanto da essere considerato uno dei pretendenti alla vittoria in gara. Chiude la prima fila Jack Miller che si è goduto un gran bel giro su una pista storica e molto tecnica. In seconda fila, chiusa proprio da Aleix Espargaro, ci sono affiancati in quarta e quinta posizione Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia: il pilota francese ha comunque dimostrato un ottimo passo gara e nonostante il long lap penalty da smaltire sarà lì a lottare per la vittoria.

Non del tutto a posto Pecco Bagnaia che ha mostrato grande velocità, ma non la costanza di rendimento che lo contraddistingue. Bene anche Bezzecchi e Bastianini con il settimo e l’ottavo tempo per un gran premio che sarà deciso anche dalla scelta delle gomme, soprattutto se a Silverstone, come previsto, aumenteranno le temperature in gara.