Il pilota del Team Gresini ha realizzato l'8° tempo nelle prove libere austriache. "Mi sono divertito - spiega Bastianini - siamo partiti con il piede giusto. La nuova chicane? Non è malvagia". Sulla scelta futura della Ducati ufficiale (in ballottaggio lui e Jorge Martin per un posto sulla Rossa): "Bisogna fregarsene, loro sanno già dove andrò". Domenica la gara in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW alle 14

