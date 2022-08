Aleix Espargaró fuori dai primi dieci nelle prove libere del GP d'Austria. "Non sono stato competitivo oggi - ammette il catalano dell'Aprilia, 11° - e non ho ancora capito bene come andare forte nella nuova chicane, ma sabato andrà meglio". Il compagno, Viñales (9°): "La modifica della pista mi piace molto". Domenica la gara in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Venerdì di prove libere in chiaro-scuro per Aleix Espargaró a Spielberg, dove il pilota dell'Aprilia - secondo nella classifica del Mondiale a -22 da Fabio Quartararo - non è riuscito ad andare oltre l'11^ casella e se la combinata dovesse rimanere così sarebbe costretto a passare dal Q1, in qualifica. "Non sono stato competitivo oggi - spiega Aleix, alla ricerca della migliore condizione dopo l'incidente in Gran Bretagna (gara corsa con una frattura al tallone destro) - ho fatto fatica a interpretare lo stile di guida della pista e non ho ancora capito bene come andare forte nella nuova chicane. Nell'ultimo run avevo un bel passo, ma non è bastato a entrare tra i primi 10. Ma ho una bella squadra, adesso analizzemo tutto con attenzione e non ho dubbi che sabato saremo lì a lottare per risalire posizioni". Soluzioni? "Dobbiamo migliorare nella fase di staccata - avverte Espargaró - abbiamo delle difficoltà a rallentare la moto e qui è molto importante. E anch'io dovrò essere sicuramente più brillante di oggi".