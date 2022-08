Al termine della prima delle due gare del weekend della serie, vinta da Piqueras al Red Bull Ring, il francese ha colpito Gorbe che salutava i tifosi: il francese, 15 anni, è stato trasportato in ospedale in elicottero ed è in condizioni critiche

Incredibile incidente in Rookies Cup al termine della prima delle due gare del weekend al Red Bull Ring. Dopo la bandiera a scacchi della corsa vinta dallo spagnolo Piqueras, nel giro di rientro ai box, il francese Amaury Mizera, 15 anni, ha centrato l'ungherese Soma Gorbe mentre entrambi salutavano il pubblico. Dopo l'incidente sono stati immediatamente soccorsi, ma mentre Gorbe se l'è cavata con spavento e lividi, per Mizera è stato necessario il trasporto in ospedale in elicottero. Le condizioni del pilota sono critiche e si attendono aggiornamenti da parte dell'organizzazione della Red Bull Rookies Cup.