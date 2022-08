Moto2: la griglia di partenza del GP d'Austria

Il pilota giapponese scatterà davanti a tutti nel GP d'Austria: in prima prima fila anche Lopez e Augusto Fernandez, leader del Mondiale. Vietti - in classifica a 15 punti dallo spagnolo e a -2 dal nipponico - partirà dalla settima casella. Domenica le gare in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Con un pizzico di ottimismo il settimo posto in terza fila potrebbe sembrare anche un discreto risultato. Viste le premesse e le difficoltà incontrate in prova, Celestino Vietti tutto sommato ha raddrizzato in qualifica una giornata cominciata con una Q2 centrata solo per un soffio e che non prometteva molto di più. Vietti d’altronde è fatto così, come un diesel che si scalda lentamente, le sue prestazioni crescono a mano a mano che si avvicina la gara, dove di solito riesce a dare il meglio. Se la regola venisse confermata anche in Austria, il pilota del Mooney VR46 Racing Team potrebbe puntare persino al podio e dare filo da torcere ad Ai Ogura , che scatterà dalla pole position davanti ad Alonso Lopez , ventenne spagnolo della scuderia Boscoscuro, e soprattutto ad Augusto Fernandez , altro pilota molto quotato per la vittoria in gara (e probabilmente anche per il titolo grazie al primo posto in classifica).

Acosta, rientro super: 6° in griglia. Dalla Porta 10°

Ma per agguantare lo spagnolo della Ktm-Kalex Vietti dovrà superare un bel gruppo di avversari agguerriti: Jake Dixon, veloce in prova ma per fortuna meno efficace in gara che scatterà dalla quarta casella; il tailandese Chantra come sempre un’incognita ma fin qui a suo agio in Austria dove partirà quinto, e Pedro Acosta, in lento recupero al rientro alle gare dopo l'operazione al femore, rotto in prova a giugno (il sesto posto è quasi una sorpresa). Non avrà un compito facile Celestino. Come non ce l'avranno Lorenzo Dalla Porta che scatterà dalla quarta fila col decimo tempo (ma in prova ha mandato a sprazzi segnali incoraggianti) e Tony Arbolino che partirà una fila più indietro col quindicesimo tempo. Il milanese ha faticato per centrare l’accesso diretto in Q2, strappato all’ultimo minuto con il quattordicesimo tempo in Fp3, e salvo miracoli lo aspetta una diffcile gara di rimonta. Gli altri italiani: 28° Niccolò Antonelli, 26° Alessandro Zaccone, 27° Simone Corsi.