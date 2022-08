Aprilia festeggia i 30 anni dal primo titolo nel Motomondiale con una livrea speciale: il collaudatore Lorenzo Savadori scenderà in pista in Austria con i colori delle moto del 1992, quando Alessandro Gramigini trionfò nell'allora classe 125 (oggi Moto3). Un progetto rivisitato in chiave contemporanea, ma che ricalca l'Aprilia ai tempi del primo successo iridato della casa di Noale. Classica livrea nera, invece, per gli altri due piloti, Maverick Vinales e Aleix Espargaró

