Bastianini, alla prima pole della carriera in MotoGP, andrà a caccia del quarto successo in stagione. Alle sue spalle le due Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller. Nelle prime sei posizioni l'unico 'intruso' tra le Ducati è Quartararo su Yamaha, stretto nella morsa dei due Pramac (Martin e Zarco). Più indietro le Aprilia di Vinales e Aleix Espargaró. Il GP d'Austria è in diretta oggi alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La prima pole in MotoGP non si scorda mai. Enea Bastianini è il più veloce in qualifica in Austria, su una pista che è stata sempre favorevole alla Ducati. Quest’anno però c’era l’incognita della nuova chicane, dopo la prima curva, ma le sei Ducati nelle prime cinque posizioni ci dicono che i valori non sono cambiati. Bastianini è stato bravissimo a mettere insieme un gran giro e, considerando che nel finale di gara il pilota italiano è sempre molto efficace, può decisamente ambire alla vittoria. Non sarà facile, perché dietro a soli 24 millesimi si è piazzato Pecco Bagnaia, che ha avuto solo un tentativo per provare a fare la pole. Nel primo non ha avuto un gran feeling con la gomma posteriore, lui che nella quarta sessione di prove libere era stato autore di una scivolata fastidiosa. Bravissima la squadra a rimettere a posto la moto che preferiva, il resto lo ha fatto Pecco qualifica. Terzo Jack Miller, mentre in seconda fila Fabio Quartararo con il quinto tempo si trova schiacciato tra Martin quarto e Zarco sesto. "E’ frustrante", così Quartararo sintetizza la sua situazione visto che si trova a duellare con cinque Ducati davanti e dietro di lui. Non sarà semplice anche se il passo è buono, la sensazione è che sarà una gara in difesa come per Aleix Espargaró, nono, che dovrà lottare con un’Aprilia che fa fatica su una pista dalle grandi staccate.