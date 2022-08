Dopo il ritorno al Mugello dello scorso maggio (dove era andato a punti), arriva la seconda wild card stagionale per il pilota - oggi talent di Sky - che tornerà a correre con la GasGas Aspar. L'annuncio: "Sappiamo che possiamo fare bene e possiamo divertirci. Sono felice di correre nel mio GP di casa e spero di lavorare per essere competitivo dall'inizio fino alla gara". Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW