Il GP di San Marino del 4 settembre perde uno dei suoi possibili protagonisti: Joan Mir, che si era fratturato la caviglia al via del GP d'Austria a Spielberg dopo un terribile highside, non correrà a Misano: "Dopo esami radiologici, i dottori mi hanno prescritto 15 giorni di riposo e purtroppo non potrò gareggiare a Misano (2-4 settembre), ma spero di poter tornare ad Aragon (16-18 settembre). E' una stagione dura ma torneremo più forti", le parole dello spagnolo in un comunicato