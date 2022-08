Il pilota spagnolo si è sopposto a un controllo medico all'ospedale Ruber Internacional di Madrid che ha confermato la guarigione e il recupero dell'omero destro, operato lo scorso 2 giugno per la quarta volta. Marquez potrà aumentare i carichi di lavoro e iniziare ad allenarsi in moto per testare le condizioni del braccio in sella