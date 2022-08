Suzuki, caccia al sostituto di Mir per Misano

Non è certo un momento fortunato per la Suzuki e Joan Mir . La squadra giapponese, che ha annunciato il ritiro dalle corse dal 2023, deve trovare un pilota da affiancare ad Alex Rins per il gran premio di Misano. Joan Mir, infatti, è caduto in Austria e si è fratturato la caviglia destra con una lesione dei legamenti, un infortunio che lo terrà lontano dalle corse almeno fino ad Aragon. Il sostituto naturale sarebbe Sylvain Guintoli , collaudatore ufficiale del team, ma anche lui è convalescente da un infortunio al braccio sinistro.

La Suzuki ha così pensato a Danilo Petrucci che poteva essere un sostituto ideale perché è ancora in attività, conosce bene la pista di Misano e ha corso in MotoGp fino all’anno scorso. La candidatura però è sfumata perché il pilota italiano è in corsa per il titolo nella Superbike americana , con un punto di ritardo dal leader della classifica Jake Gagne, a quattro round dalla fine.

Idea Bassani?

Un’altra ipotesi, come riportato anche dal sito GpOne, potrebbe essere Axel Bassani, pilota che corre con il team privato Motocorsa nel Mondiale Superbike. Axel è un pilota veloce, conosce la pista e soprattutto sarebbe di sicuro affidamento in MotoGp. Un aspetto da considerare, infatti, è che il sostituto sia abbastanza competitivo per non essere un pericolo per sé e per gli altri. Il regolamento impone un sostituto quando passano più di dieci giorni tra una gara e quella successiva, ma forse in questo caso, potrebbe avere senso concedere una deroga alla Suzuki, un team che non sarà più in pista dalla prossima stagione.