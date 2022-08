È Kazuki Watanabe il pilota che prenderà il posto di Joan Mir in sella alla Suzuki per il gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma domenica 4 settembre. Mir è fermo a causa della frattura della caviglia destra, rimediata a seguito della caduta in Austria. Il prescelto è il 31enne giapponese, pilota di riserva del Suzuki Endurance Racing Team (SERT) e in gara nell'All Japan Road Race per il team di Yukio Kagayama (Yoshimura Suzuki RideWin).