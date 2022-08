Da Bagnaia a Dovi, questo GP Misano sarà speciale

Misano carica di significati e motivi d'interesse. Un appuntamento che vivremo assieme e che ha nella rincorsa di Bagnaia il tema portante. Le possibilità sono reali. Ne è consapevole il pilota, che ha saputo trarre esperienza dai suoi errori e lo sa il Team Lenovo Ducati che mai come in questo momento deve gestire la situazione e vuole mettere a disposizione ogni energia a supporto di Pecco. Per essere totalmente concentrati è stato annunciato prima dell'evento Enea Bastianini, pilota del futuro al suo fianco. Della qualità dell’abbrivo positivo di Bagnaia ne sono consapevoli anche Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. Se il primo ha il vantaggio della classifica, rispetto al ducatista, e di una moto che non smette di sorprendere per le sue qualità tecniche il secondo ha dimostrato che essere li davanti non gli fa paura. Fabio ed il suo gruppo di lavoro sono strutturati per poter reggere l'impatto degli avversari che andranno all'attacco su una pista amica.