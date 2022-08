Marc Marquez ha ufficializzato la separazione da Emilio Alzamora con un post su Instagram: "Grazie Emilio per tutti questi anni insieme. Ti auguro il meglio". "Non ho parole per descrivere questa storia", ha invece scritto il manager spagnolo, che aveva iniziato a collaborare con il pilota di Cervera (e poi con suo fratello Alex) quando Marc aveva solo 12 anni. Da tempo si vociferava che i Marquez avessero deciso di cambiare. Adesso c'è anche l'ufficialità

