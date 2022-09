Bastianini: "Lavorare con Bagnaia sarà fantastico"

Il romagnolo si è 'presentato' a Misano come prossimo pilota della Ducati ufficiale dal 2023: "Un sogno che si realizza - le parole di Bastianini - una grande sfida. Perché hanno scelto me? Forse sono stato più consistente di Martin, ma lui ha avuto dei problemi a inizio stagione". Poi una battuta sul suo futuro compagno di squadra, Bagnaia. "Ci conosciamo da bambini, sarà fantastico". Domenica il GP di San Marino in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW

Non poteva esserci cornice migliore di 'casa' per la prima conferenza di Enea Bastianini da futuro pilota della Ducati ufficiale. Il 24enne pilota riminese del Gresini Racing, scelto dalla scuderia di Borgo Panigale per affiancare Francesco Bagnaia nel 2023, ha espresso tutta la sua gioia nel giovedì di Misano, che domenica ospiterà il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, appunto. "È un sogno che si realizza - ammette 'Bestia' - sono molto motivato, so che sarà dura, sarà una grande sfida, con maggiore pressione rispetto all'anno passato. Per loro non è stato semplice scegliere tra me e Jorge (Martin, ndr), anche lui è molto veloce. Perché hanno scelto me? Forse sono stato più consistente, all'inizio dell'anno lui ha avuto anche un problema all'avanbraccio e non è riuscito a esprimersi al 100%, mentre io ce l'ho fatta e ora voglio diventare più costante, per riuscire a giocarmi il titolo". Ma qual è il segreto, cosa c'è dietro questo exploit? "Tanti sacrifici - le parole di Bastianini rilasciate a Sandro Donato Grosso nel corso di Racebook - E poi dedizione e divertimento, me la sono sempre goduta...".