Il GP di San Marino sarà l'ultima gara in MotoGP per Andrea Dovizioso, tre volte vicecampione del mondo in top class. In occasione del weekend di Misano, il pilota del team Yamaha WithU si è raccontato a Guida Meda: un'intervista speciale intitolata #GrazieDovi che andrà in onda per la prima volta venerdì 2 settembre alle 20:15 su Sky Sport MotoGP (canale 208). Di seguito un estratto dell'esclusiva al 36enne di Forlimpopoli

Per Andrea Dovizioso a Misano sarà l'ultima gara della sua splendida carriera in top class : una storia bellissima quella del romagnolo, durata 20 anni nel Motomondiale, con un titolo conquistato nel 2004 nella classe 125 con la Honda e 15 vittorie in MotoGP , tre volte vicecampione del mondo in top class (2017, 2018, 2019) in sella alla Ducati , protagonista di duelli epici contro Marc Marquez . Alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini il 36enne fuoriclasse di Forlimpopoli - oggi alla Yamaha WithU RNF - si è raccontato in un'intervista esclusiva a Guida Meda per lo speciale #GrazieDovi, che andrà in onda per la prima volta venerdì 2 settembre alle 20.15 su Sky Sport MotoGP . Di seguito un estratto.

Dovizioso: "Ero l'uomo invisibile, poi l'esplosione"

Meda: "Hai scritto un libro, Asfalto, in cui raccontavi di essere uno che tendenzialmente non 'buca', un po' per scelta un po' per come sei fatto. Ma forse non è vero...".

Dovizioso: "È stato così finché non è uscito il libro, ero l'uomo invisibile. C'ero, ma non c'ero. Poi è arrivata l'esplosione. Mi sono evoluto in molte cose, ho lavorato su me stesso modificando alcuni aspetti del mio comportamento, soprattutto a livello mediatico. Mi sono aperto, ma senza essere falso. In più sono arrivati i risultati... siamo cresciuti con la Ducati e poi, ovviamente, quelle lotte all'ultima curva con i miei rivali hanno fatto il resto".