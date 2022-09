L'amministratore delegato della scuderia di Borgo Panigale spiega a Sky perché la scelta tra Bastianini e Martin per la moto ufficiale è ricaduta sull'italiano: "Abbiamo cercato di valutare un po' tutti gli aspetti - le parole di Claudio Domenicali - e secondo noi Enea ha fatto vedere qualcosina di più. Soprattutto in gara". Domenica il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW

Tre motori Ducati in prima fila hanno impresso il marchio del Made in Italy nelle qualifiche di Misano: Jack Miller con la moto ufficiale in pole, e subito a ruota Enea Bastianini e Marco Bezzecchi sui team Gresini Racing e Money VR46 (e ricordiamo che Francesco Bagnaia ha perso tre posizioni in griglia a causa della penalizzazione subita nelle Libere 1 per guida irresponsabile e prenderà il via 5°). E proprio 'Bestia' sostituirà l'australiano dal 2023 al fianco di Pecco dopo aver vinto il 'ballottaggio' con Jorge Martin. "È stato molto difficile scegliere - spiega Claudio Domenicali, amministratore delegato della casa di Borgo Panigale, intervistato al box per Sky Sport da Antonio Boselli - perché sono due talenti straordinari e a parer mio rappresenteranno il futuro di questo sport nei prossimi 5-10 anni. È stato molto complicato, abbiamo cercato di valutare un po' tutti gli aspetti e secondo noi Enea ha fatto vedere qualcosina di più. Soprattutto in gara, che poi è quello che conta. Ma avranno due moto ufficiali identiche e le stesse possibilità di vincere. Vedremo come sarà andata alla fine della prossima stagione, ma ci auguriamo che entrambi saranno capaci di far bene e conquistare delle gare".