"I medici mi hanno dato il 'fit', martedì 6 settembre sarò in pista a Misano e per mercoledì 7 vediamo come sto dopo la prima giornata". Ai microfoni di Sky Sport Marc Marquez ha confermato la sua presenza ai test ufficiali della prossima settimana sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. "In questi giorni ho girato in moto, il braccio non è ancora al top ma sono contento: dopo due anni inizio a vedere la luce"

MARQUEZ SULLA SEPARAZIONE DA ALZAMORA. VIDEO