A oltre tre mesi dal decimo posto al Mugello (suo ultimo GP prima della quarta operazione al braccio e della nuova convalescenza) Marc Marquez è tornato in sella a una Honda sul circuito di Aragon. "Oggi non smetto di sorridere. Dopo tanta fatica torno in moto. Grazie a tutti voi che mi spingete sempre", ha scritto il fuoriclasse spagnolo su Instagram. Il pilota di Cervera potrebbe partecipare ai test ufficiali in programma a Misano il 6-7 settembre

