Bagnaia ha presentato il casco che userà nel weekend di Misano: si ispira ai capelli di Dennis Rodman, stella NBA che ha scritto la storia dei Chicago Bulls in squadra Michael Jordan. Il pilota Ducati è rimasto affascinato dalla storia di "The Worm" dopo aver visto la serie tv "The Last Dance". Il GP San Marno è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in diretta su TV8 e in streaming su NOW

BAGNAIA, IL VIDEO DEL NUOVO CASCO