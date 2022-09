Il pilota romagnolo del team Money VR46 scatterà dalla terza casella a Misano, alle spalle di Miller e Bastianini. "Bellissima giornata - le parole di Bezzecchi - passare dalla Q1 alla fine è stato utile per migliorare". Domenica il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW

Domenica Marco Bezzecchi partirà in prima fila nel Gran Premio di casa: il 23enne riminese scatterà dalla terza casella a Misano alle spalle di Jack Miller e Enea Bastianini, tre Ducati nei primi posti (e ricordiamo che Pecco Bagnaia ha perso tre posizioni in griglia a causa della penalizzazione subita nelle Libere 1 per guida irresponsabile e prenderà il via 5°). "Oggi è stata una bellissima giornata - spiega a Sky il pilota romagnolo del team Money VR46 - in mattinata non ero partito alla grande, ho fatto fatica. Ma nel pomeriggio è stato molto utile passare dalla Q1 perché abbiamo trovato qualcosina che mi ha fatto andare un po' meglio". 'Bez', insomma, vuole essere protagonista nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini, dove sarà sostenuto da tantissimi amici e tifosi. "C'è ancora qualcosa da migliorare - ammette - stiamo lavorando sullo stesso problema da tutto il weekend: la staccata, in alcune non riesco proprio a fermarmi... Però sono abbastanza contento, i ragazzi del team hanno fatto un bellissimo lavoro e alla fine siamo lì, non siamo distanti. Dobbiamo soltanto riuscire a fare qualche piccolo miglioramento, ma sono fiducioso per la gara".