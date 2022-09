Le qualifiche di Misano si chiudono con tre Ducati davanti a tutti: pole di Miller, seguito da Bagnaia e Bastianini. Pecco partirà però 5°, a causa della penalizzazione subita nelle Libere 1 per guida irresponsabile. Molto bene Bezzecchi: partito dal Q1, scatterà dalla 3^ casella. Il leader della classifica Quartararo è 8° davanti ad Aleix Espargaró. Ecco la griglia di partenza del GP San Marino, da vivere in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE