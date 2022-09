La disperazione di Vietti, le lacrime di gioia di Luca Boscoscuro: le due facce di una domenica stregata per gli italiani in Moto2. Celestino, tra i favoriti alla vigilia, è caduto mentre lottava per il terzo posto con Arenas, il team manager veneto era visibilmente commosso per la vittoria del suo pupillo Alonso Lopez, un cavallo di razza, ventunenne madrileno alla sua prima stagione intera in Moto2, in pista con la moto costruita in veneto dal suo mentore. Primo successo per Alonso, senza sbavature e incertezze: preso il via al comando l’ha tenuto fino al traguardo. Secondo trofeo per Boscoscuro, a quattro anni dal primo firmato Quartararo (ci sarebbe da riflette sulle capacità come talent scout dell’ex pilota Aprilia…). Naufragano invece le speranze iridate di Vietti anche se aritmeticamente il piemontese è ancora in gioco. Ma prima della gara di Misano il pilota del team Mooney 4R46 scontava un ritardo di 25 punti, saliti a 42 con questo secondo zero consecutivo (in Austria era caduto per una sfollata del cambio), il quinto nel suo cammino in Moto2.