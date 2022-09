Bastianini: "Ero al limite con quella staccata"

Il GP di San Marino è stato caratterizzato da una splendida sfida tra Bagnaia e Bastianini. I due piloti Ducati hanno dato vita a un vero e proprio duello nei giri finali, con Pecco che provava a resistere agli attacchi di Enea per mantenere la prima posizione. Il momento più delicato è arrivato all’ultimo giro, quando alla curva 4 Bastianini ha staccato davvero al limite, rischiando di finire addosso a Bagnaia. Per fortuna non c’è stato nessun contatto, ma questa manovra al limite non è piaciuta a Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati: "Quando due piloti non lavorano bene insieme, io sono contento a metà – ha detto durante Race Anatomy su Sky -. Enea si poteva risparmiare quella staccata all'ultimo giro, ha rischiato troppo. Bisogna lavorare per la squadra, altrimenti veniamo criticati perché non vinciamo il Mondiale piloti: vinca il migliore, ma senza stupidaggini". Bastianini racconta così quella staccata al limite su Bagnaia: "All’ultimo giro ho spinto veramente più che potevo, alla curva 4 sono arrivato al limite. Sono stato risucchiato un po' dalla scia di Pecco, ma io ho frenato comunque forte: visto fuori in televisione sembrava che lo prendessi, invece da dentro sapevo che avevo la possibilità di uscire. Comunque è stato un duello pazzesco, ma se vincevo io era meglio – dice sorridendo –. Sono contentissimo perché era da un po' che non salivo sul podio, era importante per me ottenere questo risultato. All’inizio ho faticato un po', alla fine invece siamo riusciti a fare un bel ritmo con Bagnaia, siamo proprio andati via". Pecco ha vinto il GP San Marino al fotofinish, precedendo Bastianini di appena 34 millesimi.