L'abbraccio con Marquez prima del via

Sulla griglia di partenza Marc Marquez ha voluto abbracciarlo. Tra loro due non c’è mai stato astio, solo grande rispetto reciproco. Ed è questa l’eredità più grande che lascia il pilota di Forlì: una sportività sincera, mai ostentata, ma sempre vissuta con orgoglio. "Preferisco domandare permesso prima, piuttosto chiedere scusa dopo", ribadiva a chi lo rimproverava di scarso agonismo. Con Marquez ha dimostrato di poter lottare e vincere sfruttando l’intelligenza, dote che gli va riconosciuta al pari del rispetto dimostrato per questo sport e per gli avversari. Non si è mai nascosto dietro facili scuse. "Se cadi o non vinci è per colpa tua. Trincerarsi dietro la sfortuna non serve". Un talento esploso tardi, dopo un avvio promettente, il titolo in 125 contro Stoner e Lorenzo. Poi tanti anni da comprimario in MotoGP, prima di diventare il capitano della rinascita Ducati. Gli hanno detto di brillare poco, in un mondo affamato di personaggi. "Non cerco la popolarità dei social, non m’interessa", ha risposto. Ma senza ombra di arroganza ha ribadito: "Io sono un personaggio, dopo aver battuto Marquez".