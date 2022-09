A Misano pioggia di record per i piloti italiani

Sono talmente tanti i record o le prestazioni di rilievo di piloti e moto italiane a Misano che non si sa da dove cominciare! Proviamo a partire con il sabato: 11^ pole stagionale Ducati, ad eguagliare la loro miglior stagione, il 2021. 22 pole negli ultimi due anni rappresentano un terzo del totale delle pole Ducati (66). In pole ci è andato, per la prima volta quest’anno (e dopo più di 4 anni…), Jack Miller, sesto poleman Ducati nel 2022: un valore mai registrato prima per nessun costruttore in top-class. A margine: Miller è l’ottavo poleman quest’anno, ad eguagliare il record per una stagione, registrato nel 1999, 2006 e 2018. L’Italia in qualifica non è stata solamente Ducati: complice l’Aprilia, per la prima volta dal 1977 (non ci sono dati dal 1949 al 1976) i primi 7 posti in griglia sono stati monopolizzati dalle moto italiane.