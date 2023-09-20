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MotoGP, 300 volte Italia con Bezzecchi: i piloti italiani che hanno vinto in top class

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©IPA/Fotogramma

Vincendo il Gran Premio d'Indonesia Marco Bezzecchi ha permesso all'Italia di tagliare il traguardo dei 300 Gran Premi vinti in MotoGP. Il pilota italiano più vincente è, ovviamente, Valentino Rossi, seguito da Agostini e Bagnaia. Bezzecchi si trova al sesto posto, a -2 da Biaggi. Di seguito, tutti i vincitori italiani di almeno un Gran Premio in MotoGP (o in 500cc)

300 VOLTE ITALIA: LA CLIP CELEBRATIVA

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