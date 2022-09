Un primo sguardo verso il 2023. Apparentemente un piccolo antipasto delle moto che vedremo in pista l’anno prossimo, in realtà un primo importante passo sulla strada dello sviluppo tecnico che potrebbe rivelarsi fondamentale. Misano dal 6 al 7 settembre ospiterà una doppia giornata di test , in vista della prossima stagione. Nessuna rivoluzione per ora, ma tra sussurri e indiscrezioni è chiaro che il 2023 inizia qui perché le case devono tracciare in fretta il percorso da seguire. Il campionato sta cambiando, più gare e meno test durante la stagione, sbagliare l’approccio rischia di compromettere i passi successivi .

I temi dei test: Marquez pronto al ritorno

La MotoGP di oggi, più competitiva che in passato, non lascia spazio a errori e incertezze, bisogna procedere con sicurezza. Prendete Honda e Yamaha, la prima ha sbagliato progetto, la seconda ha peccato in prudenza, sconfitta in partenza sul piano velocistico. Senza il talento di Quartararo, la M1 non sarebbe al vertice del campionato del mondo. Priva di Marc Marquez la RC213V galleggia a fatica nelle retrovie del campionato. La Yamaha cerca potenza per battersi ad armi pari con Ducati a Aprilia. Ma la casa di Noale che fin qui ha sfruttato il regolamento valido per i "deb", dovrà misurarsi con le regole dei grandi. La Honda deve ritrovare l’equilibrio tecnico smarrito, forse riorganizzare il suo lavoro, sistemare il reparto tecnico (arriverà un nuovo responsabile) e riannodare i fili dei rapporti interni che Marquez ha additato tra i problemi da risolvere perché la reattività, oggi più che mai, è diventata decisiva. Lo spagnolo, tra l'altro, tornerà in sella alla sua Honda proprio in occasione di questi test, dopo il lungo stop per la quarta operazione all'omero del braccio destro. La Ducati dovrà badare a non perdere la supremazia; è il nuovo riferimento tecnico dello schieramento, ma a Borgo Panigale sanno bene che dormire sugli allori è pericoloso. La sfida è già lanciata, con questi test si mettono le fondamenta di una costruzione che deve crescere in fretta e bene.