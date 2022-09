Baldassarri-Vannucci, doppio Tricolore in Francia

Lorenzo Baldassarri non intende fermarsi e dopo le due gare di Most fa sua anche Gara 1 di Supersport a Magny-Cours. Il pilota di Yamaha Evan Bros punta al titolo e con questo successo si avvicina ulteriormente a Dominique Aegerter, che paga i cinquanta punti persi nell’ultimo round e ne concede altri nove oggi. La gara ha infatti visto una bella lotta tra Baldassarri e Glenn Van Straalen, solitari in testa alla corsa, ma raggiunti da Aegerter dopo la metà di gara. Per lo svizzero però non c’è stato il tempo per attaccare, a causa di una bandiera rossa che ha interrotto la corsa a sette giri dalla fine: un brutto incidente tra Bahattin Sofuoglu e Kyle Smith ha obbligato la direzione gara a fermare le operazioni per soccorrere il turco. Baldassarri ha quindi vinto davanti a Van Straalen e Aegerter, ma per i colori italiani c’è un rammarico importante: il poleman Federico Caricasulo si è dovuto fermare per cause tecniche quando era in testa. Ai piedi del podio giungono quindi le Kawasaki Puccetti di Can Oncu e Yari Montella, seguite da Niki Tuuli. Gran ritmo ma posizione non soddisfacente per Valentin Debise, settimo. Top-10 per Adrian Huertas, Oliver Bayliss e Jules Cluzel. Solo undicesimo Nicolò Bulega davanti a Raffaele De Rosa, con Leonardo Taccini quattordicesimo.