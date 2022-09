Magny-Cours, Aegerter e Steeman tornano a vincere

Dopo due zeri a Most e il terzo posto di Gara 1, Dominque Aegerter torna sul gradino più alto del podio in Supersport vincendo Gara 2 a Magny-Cours. Un inizio di gara poco preciso lo ha relegato a oltre tre secondi dalla testa, ma lo svizzero ha messo in campo il suo solito ritmo martellante per tornare sotto. Una bella lotta con Lorenzo Baldassarri lo ha visto primeggiare dopo la scivolata dell’italiano, che alla curva 13 si è “appoggiato” a terra tentando un incrocio di traiettoria. Aegerter completa dunque il suo tour de force MotoE – test MotoGP – Supersport con l’ennesima soddisfazione. Alle sue spalle, la scivolata di Baldassarri concede il secondo posto all’idolo di casa Jules Cluzel, emozionatissimo per aver colto il podio nell’ultima gara della sua carriera in Francia. Terzo posto per Nicolò Bulega, con Valentin Debise quarto e Baldassarri quinto dopo aver risollevato la sua Yamaha. Can Oncu chiude sesto davanti a Stefano Manzi, con Oliver Bayliss ottavo. Federico Caricasulo ha condotto una prima parte di gara magistrale, scattando dalla pole e comandando per diversi giri. Un lungo alla curva 13 lo ha portato a scivolare nella ghiaia e a ripartire lontano dal gruppo di testa, costringendolo a chiudere solo nono. In top-10 anche Yari Montella, mentre Raffaele De Rosa coglie i punti del quattordicesimo posto.