Moto3, ad Aragón debutta il team di sole donne

Buone indicazioni in pista per il team Angeluss

Dopo aver preparato la wild card di María Herrera sin da Barcellona, la squadra intorno alla pilota spagnola è stata costruita in tempo per il Gp di Aragón che verrà. Una volta avuto l'ok per la partecipazione alla gara, con l'appoggio della struttura di Alessandro Tonucci, il team è partito per una sessione di test che hanno dato buone indicazioni in pista, ma che sono soprattutto serviti ad amalgamare le ragazze che saranno guidate da Aurora Angelucci nel box. Questa wild card sarà solo un primo passo nel percorso di Angeluss, che vuole usare la vetrina di Aragón anche per stimolare le appassionate di moto a cercare ruoli attivi nel paddock nel futuro più vicino possibile.