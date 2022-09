Il pilota spagnolo potrebbe tornare in pista nel prossimo weekend ad Aragon. C'è anche un indizio: Marquez è inserito (anche se "to be confirmed") nella lista dei piloti che parteciperanno alla conferenza stampa prima del Gran Premio. Ora si attende la comunicazione ufficiale

Non è una prova, ma di sicuro un indizio: il nome di Marc Marquez torna ufficialmente tra quelli presenti nella conferenza stampa di un gran premio insieme a Quartararo, Bagnaia, Aleix Espargaro e Bastianini. È vero, al fianco del nome compare un "to be confirmed" e solo il comunicato della Honda martedì mattina darà l'ufficialità del ritorno in pista dell'otto volte campione del mondo, ma la sua presenza in pista è scontata ad Aragon. Marquez ha svolto i test a Misano settimana scorsa per verificare le condizioni del braccio destro operato tre mesi fa negli Stati Uniti. Nella prima giornata il pilota spagnolo ha svolto una quarantina di giri, per poi scatenarsi il giorno seguente con oltre 60 giri segnando un ottimo tempo a solo mezzo secondo dal record assoluto della pista. Dopo 4 operazioni e oltre due anni di calvario dalla frattura all'omero destro a Jerez nel 2020, Marquez torna nella miglior condizione possibile perché se avrà bisogno di tempo per ritrovare la massima forma, dentro di sé è convinto che il peggio sia definitivamente passato