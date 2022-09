Bagnaia a caccia della quinta vittoria consecutiva, Quartararo che proverà a riconquistare punti sul suo immediato inseguitore: la sfida tra il pilota della Ducati e quello della Yamaha animerà un weekend caratterizzato dal ritorno in gara di Marc Marquez dopo tre mesi e mezzo di assenza. Ecco come arrivano i protagonisti e i team all'appuntamento di Aragon nel punto di Paolo Beltramo. Il Gran Premio è in diretta domenica 18 settembre su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

