Gino Borsoi sarà il nuovo team manager di Ducati Pramac dal 2023. Borsoi lascia dunque Aspar per il grande salto in MotoGP. Non era riuscito a raggiungere la classe Regina del Motomondiale come pilota, ci riuscirà da dirigente in uno dei team satellite più competitivi con Jorge Martin e Johann Zarco. "Ma per adesso resto concentrato su questa stagione in cui ci stiamo giocando un Mondiale" (al momento Guevara e Garcia sono rispettivamente primo e secondo in Moto3, ndr)

