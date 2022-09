Dominio dei piloti spagnoli nelle prove libere del Motorland: Canet il più veloce, seguito da Augusto Fernandez e Lopez, 5° Arbolino. Caduta per Vietti, che ha chiuso 17° nella combinata. Il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: alle 11 la gara di Moto3, alle 12.20 la Moto2 e alle 14 gran finale con la top-class

Canet, Fernandez, Lopez, è tutta spagnola prima fila virtuale dopo il venerdì di prove della Moto2. Dice bene soprattutto ai primi due classificati l'apertura del week end di Aragon. Augusto Fernandez può dirsi soddisfatto, ha rifilato sette decimi al suo avversario diretto in campionato Ai Ogura, che naviga in decima posizione (e a quattro punti di distacco in classifica), Aron che lo precede di un decimo nella combinata dei tempi del primo giorno (al mattino era finito dietro), in campionato non rappresenta una vera minaccia, staccato com’è di quarantuno punti, uno in meno di Celestino Vietti che di gara in gara scivola sempre più indietro. Il venerdì di Aragon non segna ancora il riscatto del piemontese del Mooney VR46, anzi la quindicesima posizione (su cui ha influito anche una caduta che ne ha condizionato il rendimento in FP2) lo obbliga a dare tutto sabato mattina per provare a entrare subito in Q2.