Il pilota romano è un 'fulmine' nel venerdì di Aragon, alle sue spalle Sasaki, Holgado, Nepa e Guevara, leader della classifica con 35 punti di vantaggio su Foggia e a +11 su Garcia, 13° nelle prove libere disputate sul circuito spagnolo. Il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: alle 11 la gara di Moto3, alle 12.20 la Moto2 e alle 14 gran finale con la top-class

Trentacinque punti da recuperare, non pochi, ma l’impresa è possibile. E quello a cui punta Dennis Foggia, in forma splendente anche nella prima giornata di prove ad Aragon, dopo la vittoria di Misano (la seconda in tre gare). Il pilota romano non può alleggerire il gas, da qui a fine campionato se vuole agganciare in testa alla classifica Guevara e Garcia che al contrario di quanto visto nell’ultimo scorcio di campionato hanno perso il tocco magico. I due piloti Gas Gas nelle ultime uscite hanno accumulato, insieme, meno punti di Foggia che ha chiuso il venerdì con il miglior tempo assoluto. Grazie al lavoro di coppia con il compagno di squadra Tatsu Suzuki che l’ha tirato nel giro buono, salvo fallire il tentativo successivo, a parti invertite. Il giapponese è rimasto fuori e dovrà recuperare sabato mattina. Il duo spagnolo ha chiuso invece più indietro: si è difeso Guevara con il quinto tempo alle spalle di Stefano Nepa, rientrato in gioco nel turno pomeridiano dopo una mattinata chiusa al 22° posto, mentre Sergio Garcia ha concluso la giornata con il tredicesimo tempo.