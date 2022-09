E’ tornato al box sconsolato. Sulla tabella dei tempi Enea Bastianini aveva letto per errore un tempo superiore ("Mi sono detto ‘cavolo! che lento’. Invece ero stato quasi un secondo più veloce"). La prima giornata lo vede al quarto posto, davanti a Bagnaia e dietro a Zarco. "E’ andata abbastanza bene, due turni buoni in condizioni difficili, ma la pista è lenta, con poco grip. Le prime modifiche non hanno funzionato molto quindi sono tornato al set up standard; ci sarà da lavorare sull’elettronica". Un commento prudente, perché i conti in vista della gara si faranno solo sabato, al termine delle qualifiche. "C’è margine per migliorare, ma dipenderà molto dalle condizioni. Abbiamo lavorato principalmente sul davanti, perché la fase d’ingresso non è come mio solito, faccio fatica a fare percorrenza, ma con l’ultima modifica abbiamo fatto un piccolo step". Dopo sette minuti passati al box, Enea è tornato in pista quasi al termine della FP2, ma in due giri ha trovato subito un altro passo, decisamente migliore e con le gomme nuove ha fermato il cronometro entrambe le volte sotto l’1.48”. "Faccio molto bene il T3, mentre fatico nel T4 senza un riferimento davanti. Ecco perché rendo meglio in gara, ma oggi avevo qualcuno da seguire”.