Una cavalcata quasi solitaria. In testa dalla partenza, dopo aver spaccato il gruppo in pochi giri Izan Guevara ha vinto senza storie, senza un sorpasso, senza nemmeno subire un attacco. Senza doversi difendere. Vittoria pesante per la classifica del mondiale. Guevara porta il suo vantaggio a 33 punti, sul compagno di squadra Garcia, autore di una gara incoiore chiusa al tredicesimo posto (partiva dodicesimo) dopo essere rimasto invischiato nel gruppetto che inseguiva. Ma non c’è stata gara per le prime posizioni. Guevara si è portato dietro Sasaki e Holgado (dopo aver firmato il record alla fine del primo giro) gli unici in grado di tenere il suo passo velocissimo. Hanno spaccato il gruppo in poche tornate e al nono giro avevano già cinque secondi e mezzo di vantaggio sugli inseguitori. Sul traguardo il distacco è arrivato a quasi tredici secondi. Ma la gara l’ha gestita lo spagnolo, senza problemi, ha imposto il ritmo e all’ultimo giro, a scanso di rischi, ha staccato Sasaki di nove decimi. Holgado ha chiuso al terzo posto.