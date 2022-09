E' durato solo 3 curve il GP di Aragon di Quartararo: il pilota della Yamaha ha tamponato Marquez ed è stato sbalzato dalla sua M1. Una brutta botta per il francese, che per fortuna si è rialzato ed è rientrato ai box. Pochi metri dopo anche Nakagami è caduto dopo un contatto con Marquez: la Honda dello spagnolo, danneggiata dopo l'incidente con Quartararo, ha sbandato verso sinistra causando la scivolata del giapponese, poi schivato dagli altri piloti in mezzo alla pista

VIDEO: CADUTA QUARTARTARO - CADUTA NAKAGAMI