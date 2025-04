Dopo l'ultima vittoria sul Circuito di Austin negli Stati Uniti, Francesco Bagnaia ha raggiunto i 30 successi in MotoGP. Ecco le piste su cui Pecco ha già vinto e quelle dove ancora non è salito sul gradino più alto del podio. Di seguito i numeri del tre volte Campione del Mondo sui tracciati della MotoGP. Il Motomondiale torna per il GP Qatar nel weekend del 11-13 aprile, tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

