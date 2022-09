Archiviato il successo di Bastianini ad Aragon con la rimonta mondiale sempre più prepotente di Bagnaia, il paddock della MotoGP vola in Giappone per il GP sul circuito di Motegi, dove il Motomondiale è assente da tre anni (l'ultima volta si è corso nel 2019). Dall'Europa all'Asia: gli orari sono ovviamente rivoluzionati, ma con questa guida non potete perdervi nulla del weekend giapponese. La gara della MotoGP è LIVE domenica 25 settembre alle ore 8 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La MotoGP torna subito in pista a Motegi per il Gran Premio del Giappone, quint'ultima fatica di un Mondiale 2022 tutto da vivere sui canali Sky Sport. Dopo la conquista del titolo costruttori, partita aritmeticamente chiusa dalla Ducati ad Aragon, la casa di Borgo Panigale vuole tornare a vincere anche la classifica piloti, 15 anni dopo il trionfo iridato di Casey Stoner. Bagnaia, protagonista di una prepotente rimonta nelle ultime cinque gare nei confronti del leader Quartararo, ha ora un distacco di soli 10 punti. Da non sottovalutare nemmeno Aleix Espargaró su Aprilia ed Enea Bastianini, distanti rispettivamente 17 e 48 punti dal Diablo. E poi c'è grande curiosità per rivedere Marc Marquez, che sul circuito giapponese ha vinto tre volte nella classe regina: il pilota di Cervera, rientrato ad Aragon dopo quasi 4 mesi di stop, non ha praticamente corso la gara in Spagna dopo gli incidenti con Quartararo e Nakagami al via. Il Giappone sarà un nuovo banco di prova per testare le condizioni del suo braccio destro plurioperato. Di seguito tutti gli appuntamenti del weekend, rivoluzionato nel programma (sono previste solo tre sessioni di prove libere per la MotoGP e due per Moto3 e Moto2) e ovviamente negli orari. Per le qualifiche e la gara della MotoGP bisognerà puntare la sveglia alle 8 italiane di sabato 24 e domenica 25 settembre. Viste le premesse, ne vale la pena!