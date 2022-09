Oggi niente prove libere 2

Rispetto al programma tradizionale della MotoGP, oggi si è svolta soltanto una sessione di prove in Giappone: gli organizzatori, infatti, temevano che i container con le moto e i box non arrivassero in tempo a Motegi e hanno pertanto cancellato una sessione di prove del venerdì (per fortuna tutti i cargo sono poi arrivati regolarmente). Sabato ci saranno due sessioni di prove come negli altri Gran Premi. La classifica combinata, che definirà l'accesso al Q2, sarà definita dai risultati delle Libere 1 del venerdì e delle Libere 2 del sabato (le Libere 3 prenderanno il posto delle Libere 4).