Miller firma il miglior giro nelle prove libere del venerdì a Motegi, svolte su pista parzialmente bagnata, condizione molto favorevole allo stile di guida dell'australiano. Il pilota Ducati è il più veloce nonostante Takuya Tsuda (wild card Suzuki) lo abbia ostacolato: "In quel giro sono riuscito a migliorare tanto il mio crono, però chiaramente ho dovuto rallentare un po', ho perso tempo, ma ho fatto comunque un buon giro. Sono felice di essere tra i primi dieci" GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE Condividi

Abbiamo visto che sulla tua strada c’era Tsuda quando hai fatto il giro veloce: ti ha ostacolato oppure ti ha aiutato a trovare un traiettoria alternativa? "In quel giro sono riuscito a migliorare tanto il mio tempo. Il secondo giro veloce è stato migliore perché la gomma andava meglio, sono riuscito ad avere una bellissima accelerazione in uscita di curva, però chiaramente ho dovuto rallentare un po' quando avevo Tsuda davanti, ho perso tempo, ma ho fatto comunque un buon giro. Comunque sono felice di essere tra i primi dieci e di aver fatto una bella prestazione".

Come sei messo per le qualifiche e la gara? Le previsioni parlano di pioggia, una condizione in cui tu puoi fare la differenza "In genere l’aderenza qui a Motegi va bene sia sull’asciutto sia sul bagnato, posso fare un buon lavoro in entrambe le condizioni".

Era dal 2019 che non giravate a Motegi: come ritrovi le Ducati su questa pista? Meglio o peggio del previsto? "Più o meno come me lo sarei aspettato. È la prima volta che giriamo qui con gli abbassatori e con altri nuovi dispositivi, questo fa una bella differenza. La Ducati gira bene qui a Motegi, non c’è un settore in cui siamo deboli".

Attenzione agli orari del GP Giappone La MotoGP torna in pista sabato 24 settembre alle 3:50 del mattino con la seconda sessione di prove, Libere 3 in programma alle 7:25, gran finale con le qualifiche alle 8:05, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica la gara della MotoGP alle 8 del mattino LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now.