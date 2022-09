Exploit di Lecuona nel venerdì di Superbike a Barcellona. Consistenti le Ducati di Rinaldi e Bautista, bene Locatelli Condividi

Un sorprendente Iker Lecuona chiude in prima posizione il venerdì di prove libere del round Superbike di Barcellona. Lo spagnolo di casa Honda approfitta delle ottime condizioni della FP1 per una serie di time attack che gli sono valsi il tempo di 1’41”396, sotto il record della pista in gara. Per Lecuona e il suo compagno di squadra Xavi Vierge (7°) la pista catalana rappresenta una ghiotta occasione: già l’anno scorso Alvaro Bautista andò a podio con la CBR1000RR-R in Superpole Race e anche quest’anno la gara corta potrebbe essere terreno di conquista

Le Ducati però non stanno a guardare, anzi, ribattono con Michael Rinaldi secondo e Alvaro Bautista primo in FP2 (4° nel combinato). Entrambe le Panigale V4R ufficiali sembrano in grande spolvero, con il pilota riminese che punta alla vittoria e potrebbe essere un buon alleato per Bautista nella lotta al titolo. Terzo crono di giornata per Toprak Razgatlioglu, autore di due sessioni “strane”, con molte pause al box.