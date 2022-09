Caduto in Q1, tradito dalla pioggia insidiosa scesa in abbondanza sul sabato di qualifiche di Motegi, Enea Bastianini dovrà scattare dalla quinta fila, con il quindicesimo tempo. Peccato, a sentir lui, perché sul bagnato il pilota del team Gresini aveva buone possibilità di ben figurare. “Giornata allucinate, sono andato bene stamattina sul bagnato, ero fiducioso per il pomeriggio, ma purtroppo alla fine della Q1 sono caduto - ha raccontato Enea -. C’avrei riprovato, avevo un buon ritmo, ma una scivolata stupida alla 5 mi ha escluso dai giochi". In certe condizioni estreme il confine tra lo stare in piedi e finire a terra è davvero molto sottile. “Riguardando i dati della telemetria, non è emerso nulla di anomalo, ma sul bagnato, si sa, sei sempre appeso a un filo”. Enea sarà costretto a una gara di rimonta, ma la situazione in griglia lascia ancora qualche speranza. “Domani penso che potrò venire su - ha concluso con ottimismo -, i piloti più veloci sull’asciutto partono infatti indietro. Il mio obiettivo è agganciarmi e cercare di venirne fuori. Non è ancora finita".