Da Motegi a Motegi: a tre anni dalla sua ultima pole nel 2019, Marquez torna sulla prima casella della griglia proprio nel GP Giappone. Per Marc si tratta della prima pole dopo la quarta operazione all'omero del braccio quattro mesi fa. Focus sulla lotta per il Mondiale: Aleix Espargaró scatta 6°, il leader della classifica Quartararo parte 9°, Bagnaia è 12°, Bastianini soltanto 15°. La gara domani alle 8 (ora italiana) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE