Lo spagnolo della Pons Racing è stato il più veloce nelle qualifiche di Motegi in una giornata caratterizzata dal maltempo. Alle spalle di Canet ci sono Dixon e Arbolino, 11° Augusto Fernandez (leader del Mondiale). Vietti scatterà dalla 22^ casella nel GP del Giappone. Domenica la gara di Moto2 in diretta alle 6.20 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now

Aron Canet si è preso la pole position più lunga della stagione (la terza per lui quest’anno). Due ore e più fermi ai box, causa pioggia abbondante, la qualifica della Moto2 è stata un calvario, a rischio di essere cancellata con la pista allagata e il tempo che scorreva verso le ore più buie del pomeriggio. Quando i piloti sono finalmente rientrati lo spagnolo era in testa e non ha perso né la concentrazione né la sua guida efficace sul bagnato. Ha messo alle sue spalle Dixon e un ottimo Arbolino che con la pista giapponese aveva già mostrato un discreto feeling in condizioni di asciutto. Ha perso una seconda fila ormai acquisita, almeno cronometricamente, Fermin Aldeguer che aveva chiuso la sessione con il secondo miglior cronologico, registrato però in regime di bandiere gialle. Tempo cancellato e posizione retrocessa di una fila (con il sesto tempo). Si è confermato un talento da bagnato anche Chantra (che in condizioni simili ha vinto la sua prima gara in Moto2, in Indonesia) finito al quinto posto, davanti a Salac, Navarro e Baubier.