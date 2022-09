A Barcellona va in scena una "strana" Gara 1 di Superbike , scandita dalla gestione del consumo delle gomme. A farla da padrone è Alvaro Bautista , imbattibile su un tracciato notoriamente adatto a Ducati come quello del Montmelò. Il leader del mondiale è partito quinto, ma alla prima curva ha preso la testa della corsa senza più mollarla conservando le proprie Pirelli nonostante un ritmo superiore agli altri.

Inizialmente Toprak Razgatlioglu ha provato a stargli in scia, ma dopo alcuni giri il gap ha iniziato a crescere e la fuga dello spagnolo lo ha condotto fino alla nona vittoria stagionale. Toprak al contrario ha subito un crollo verticale delle gomme che lo ha fatto scendere in quinta posizione: i protagonisti della seconda metà di gara sono stati infatti Jonathan Rea e Garrett Gerloff, pazienti nelle prime fasi e consistenti quando gli altri sono calati.

Il poleman a sorpresa Iker Lecuona ha sofferto l’usura delle gomme e ha conquistato il sesto posto davanti ad Alex Lowes, con il quale è rimasto praticamente per tutta la gara. Ottava posizione per Axel Bassani davanti ad Andrea Locatelli, con Eugene Laverty in top-10 e Roberto Tamburini trecidesimo. Luca Bernardi è invece caduto alla seconda curva per un contatto con Michael Van Der Mark.