Aegerter imprendibile in Gara 1 di Supersport a Barcellona, Baldassarri e Oncu a podio. In 300 la spunta Okaya, Diaz si avvicina al titolo LO SPECIALE SUPERBIKE Condividi

Risultato quasi scontato nella Gara 1 di Supersport a Barcellona, dove sul gradino più alto del podio svetta ancora Dominique Aegerter. Dopo aver rifilato oltre un secondo al più vicino inseguitore in Superpole demolendo il record della pista, lo svizzero ha fatto sua una gara interrotta per l’incidente di Peter Sebestyen e poi accorciata a dodici giri. Gestendo nelle prime fasi, Aegerter ha poi preso la testa staccando tutti e vincendo in solitaria la sua undicesima gara in stagione.

Nulla da fare per Lorenzo Baldassarri, secondo davanti a un Can Oncu consistente e a Federico Caricasulo. Bellissima gara anche per Bahattin Sofuoglu, che ha chiuso quinto precedendo il compagno di squadra in MV Agusta Niki Tuuli. Settimo posto nella gara di casa per Adrian Huertas, con Jules Cluzel, Glenn Van Straalen e Simon Jespersen in top-10. A punti Leonardo Taccini, undicesimo davanti a Raffaele De Rosa e Yari Montella. Caduto Nicolò Bulega, ritirato Stefano Manzi.