Avvio choc per Aleix Espargaró nel GP del Giappone a Motegi: prima della partenza lo spagnolo dell'Aprilia ha avuto un problema elettronico (probabilmente un calo di potenza) alla sua Aprilia durante il giro di ricognizione, è rientrato ai box e ha cambiato la moto partendo dalla pit lane e ritrovandosi ultimo. Una disdetta per il catalano, soprattutto in ottica rimonta mondiale su Quartararo: Espargaró ha chiuso 16°, fuori dalla zona punti, ed è ora a -25 dal Diablo

GUARDA IL VIDEO